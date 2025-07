Gestorben: Dan Storper

Dan StorperDie bunten Cover mit ihren handgemalten Zeichnungen sind auf der ganzen Welt bekannt: Putumayo World Music hat Millionen von Menschen geholfen, die Popmusik der Welt zu entdecken. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Putumayo-Gründer und -Chef Dan Storper am 22. Mai an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 74 Jahren in New Orleans verstorben. Bevor er den Verlag gründete, war Storper bereits im Textil- und Kunsthandwerk tätig. Beginnend an der New Yorker Upper East Side 1975 verkaufte er bald in den ganzen USA Artikel aus aller Welt. Sein Schlüsselerlebnis hatte er 1991: Nach dem Besuch eines Konzerts der nigerianischen Band Kotoja 1991 erkannte er, dass die bisherige Beschallung seiner Geschäfte mit Metal unpassend war. Die Idee der Gründung eines Labels war geboren und wurde mit dem Co-Gründer von Rhino Records, Richard Foos, umgesetzt.

1993 erschien die erste Kompilation in dem nach einem kolumbianischen Fluss benannten Verlag. Storper verkaufte seine CDs auf unkonventionellen Wegen, vertrieb sie über Bekleidungsgeschäfte, Cafés und Reformhäuser. Ab 1997 konzentrierte er sich ausschließlich auf die Musik-CD und entwickelte Putumayo zum führenden Kompilations-Label mit Vertriebswegen auch auf anderen Erdteilen. Das Repertoire der über 250 Putumayo-CDs ist grenzenlos: Von Weltmusik-Einführungskursen geht die Reise über Kontinente, Regionen und Genres. Als geografische Schwerpunkte bildeten sich vor allem die Popmusik Afrikas, Lateinamerikas und der Karibik heraus. Groove- und Lounge-Serien tragen der Clubkultur Rechnung, der „Playground“-Seitenpfad wurde für Kinder konzipiert. Soziales Engagement war stets integraler Bestandteil der Arbeit von Putumayo, vom Erlös vieler CDs wurde ein Teil an internationale Hilfsorganisation gespendet. Kultur, Business und Engagement auf Grass-Roots-Ebene zu vereinen: Dieses Konzept ist in mehr als 50 Ländern aufgegangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde Putumayo seit 1998 durch Exil Musik vertrieben und dort von Storpers engagiertem und rührigem Partner Friedo Josch, Flötist und Saxophonist der Worldbeat-Pioniere Dissidenten, zum Erfolg geführt.

