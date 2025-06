Wien: NAWA Festival

Nawa FestivalNAWA („North Africa & West Asia“) zählt zu den jungen Festivals und richtet sich am Spielort Wien auf die Begegnung zeitgenössischer Musikrichtungen und Kunstformen aus. Im Zentrum steht dabei die Beschäftigung mit der nordafrikanischen und westasiatischen Musik- und Filmszene. Explizit versteht man sich nicht als Weltmusik-Festival, sondern möchte zeigen, „wie vielfältig und inklusiv die zeitgenössische Musik ist. Es geht darum, die Breite und Vielfalt zeitgenössischer Musikrichtungen zu präsentieren und zu feiern, ohne sich auf traditionelle Genres oder geografische Grenzen zu beschränken.“

Die dritte Ausgabe steht vom 4. bis 7. Juni an. Dort wird das von der iranischen Ethnologin und Tar-Spielerin Yalda Yazdani kuratierte Inner Unity Ensemble auf den mauretanisch-senegalesischen Peul-Songwriter Becaye Aw und die alevitisch-kurdische Sängerin Sakina Teyna treffen. Das Trio um den iranischen Kamancheh-Spieler Misagh Joolaee holt sich die in Wien lebende persische Sängerin Golnar Shahyar an Bord. Mit Wishamalii ist eine Formation zu Gast, die eine Brücke von der araboandalusischen zur skandinavischen Musik schlägt. Zum Abschluss wird das 13-köpfige NAWA Orchestra Arrangements des Gitarristen Mahan Mirarab spielen. Ausstellungen, Diskussionen und Workshops flankieren das musikalische Programm.

