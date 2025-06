Belgien: Gent Jazz

Brandee YoungerVom 4. bis 19. Juli findet in Belgien das diesjährige Festival Gent Jazz statt. Gegründet 2002 sehen die Veranstalter Greenhouse Talent ihr Festival als soziales Engagement, um durch Jazz gesellschaftlichen Zusammenhang zu fördern. Neben Herbie Hancock und dem Branford Marsalis Quartet tritt auch die Harfenistin Brandee Younger auf, die von der Coltrane-Familie die Harfe von Alice Coltrane zur Verfügung gestellt bekam, auf der sie auch ihr neues Album „Gadabout Season“ einspielte, das sie in Gent vorstellt. Der französisch-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf stellt sein aktuelles Album „Trumpets Of Michel Ange“ vor und der Sänger José James kommt mit seinem Quartett unter anderem mit dem Altsaxofonisten Ebban Dorsey.

Eine Überraschung ist der Auftritt der Blues- und Country-Ikone Bonnie Raitt, die vom Rolling Stone unter die 100 besten Gitarrist/-innen aller Zeiten ebenso gewählt wurde wie unter die 100 besten Sänger/-innen. Sie spielte bereits in den 1970er-Jahren mit Muddy Waters und John Lee Hooker. Im Rahmen des Festivals wird auch der Nachwuchspreis „Gent Jazz Talent“ vergeben. Am 18. Juli spielten die diesjährigen Nominierten, das Ola Tunji Quintet um Saxofonistin Ornella Noulet, die Brüsseler Band Bex um Sängerin Rebecca Driesmans und der brasilianisch-belgische Sänger Tomas Casalla. Gewinnen können sie neben einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro auch noch Studiozeit und einen Auftritt auf der Hauptbühne des Festivals im kommenden Jahr.

