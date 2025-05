Bayern: Förderpreisfinale

Finalist/-innen FörderpreisAm 29. April fand im Rahmen des 40. Kemptener Jazzfrühlings zum elften Mal das Finale für den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands statt. Aus insgesamt 17 Bewerbungen hatte dafür eine Jury im Blindfold-Verfahren vier Bands ausgewählt. Im TheaterOben in Kempten präsentierten sich diese mit jeweils 25 Minuten kurzen Konzerten einem aufmerksamen Festivalpublikum und einer fünfköpfigen Finaljury. Erstmals wurde ein Publikumspreis vergeben und die rund 180 Finalbesucher/-innen nutzten in Kempten die Gelegenheit, ihre Favoriten zu diskutieren und per Abstimmung ihren Publikumsliebling zu küren.

Die musikalische Qualität und stilistische Nähe der Beiträge machten der unter anderem mit der Pianistin Gee Hye Lee und dem auch für Jazz thing schreibenden Journalisten Ralf Dombrowski besetzten Jury und dem Publikum die Entscheidung schwer. Den Hauptpreis, eine Tournee mit 13 Konzerten durch bayerische Jazzclubs und Festivals, sicherte sich die Sängerin Teresa Luna mit ihrer Band. Auf Platz 2 landete das Mantra Trio, das sich über ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro und den Gewinn des Publikumspreises von 500 Euro freuen durfte. Auf den dritten Platz landeten miBanda und das Anastasija Sanina Trio. Die Tournee mit der Teresa Luna Band ist für den Herbst geplant.

