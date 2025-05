Film: Das Geheimnis von Bern

„Das Geheimnis von Bern“Es ist eine Mischung aus Dokumentarfilm, Roadmovie und Detektivgeschichte: Der Zürcher Filmemacher Stascha Bader versucht, in „Das Geheimnis von Bern“ zu ergründen, warum die Kulturszene der Hauptstadt seit Jahrzehnten immer wieder die entscheidenden Impulse fürs Schweizer Musikleben gibt und selbst das kosmopolitische Zürich nur neidisch auf das kleine Bern blicken kann. Bader wurde 2009 bekannt, als er sich in Jamaika mit seinem Rocksteady-Film auf Wurzelsuche des Reggae begab.

In seiner Heimat Schweiz hat er nun Musikerinnen und Musiker wie die Rapperin Steff la Cheffe oder die Jodel-Innovatorin Christine Lauterburg getroffen, um dem Erfolg der Berner Klangexporte auf die Spur zu kommen. Mit Witz und Ironie taucht Bader in die Historie ab, zu den Berner Troubadours mit ihrer Galionsfigur Mani Matter und zur bis heute äußerst umtriebigen Rockszene. Er untersucht die Rolle der charakteristischen, dunkel tönenden Berner Mundart. Und er nimmt die Themen der Texte unter die Lupe, die oft von Liebeskummer und Heimweh berichten. „Das Geheimnis von Bern“ läuft derzeit in den Schweizer Kinos – wir hoffen auch auf einen baldigen Deutschlandstart.

