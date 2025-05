Deutscher Jazzpreis: Uschi Brüning

Uschi Brüning2022, als ihr Ehemann Ernst-Ludwig Petrowsky für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde, musste Uschi Brüning diesen Preis in Empfang nehmen, weil der Saxofonist schon so krank war, dass er die beschwerliche Reise nach Bremen zur Preisverleihung nicht mehr antreten konnte. Brüning, gerührt von der ehrlichen Laudatio George Lewis’, freute sich aufrichtig für ihren Ehemann, mit dem sie selbst als Sängerin über Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. „Gemeinsam lotete das Duo mit viel Hingabe, Fantasie und Humor die klanglichen Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen klassischen Jazz-Songs und freier Improvisation aus“, so der Musikjournalist Ulf Drechsel damals als Vorsitzender der Jury des Deutschen Jazzpreises.

Drei Jahre später (und zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes) wird Brüning nun selbst mit dem Deutschen Jazzpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. „Seit mehr als fünf Jahrzehnten begeistert sie als stilistisch vielseitige Sängerin mit einer einzigartigen Mischung aus Jazz, Soul und Chanson“, heißt es in der Begründung der Jury. „Ihre künstlerische Integrität, ihr musikalischer Mut und ihre gesellschaftliche Haltung machen sie zu einer herausragenden Persönlichkeit der deutschen Musiklandschaft – über Grenzen hinweg, zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Innovation.“

Die 1947 in Leipzig geborene Brüning freut sich über diese unverhoffte Auszeichnung: „Es ist eine große Ehre, den Deutschen Jazzpreis für mein Lebenswerk entgegenzunehmen. Dieser Preis bedeutet mir sehr viel – nicht nur als Anerkennung für viele Jahre künstlerischer Arbeit, sondern auch als Zeichen dafür, dass der Jazz in all seinen Facetten weiterhin lebt, wächst und verbindet.“ Ihren Preis wird die Sängerin am 13. Juni im Kölner E-Werk entgegennehmen, wenn der Deutsche Jazzpreis in 22 Kategorien verliehen wird.

Zudem gab die den Preis ausrichtende Initiative Musik bekannt, dass sie mit dem Deutschen Jazzpreis für dieses Jahr eine Partnerschaft mit dem NUEJAZZ Festival in Nürnberg eingegangen sei. Dieses Festival, 2024 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet, zählt zu den innovativsten Formaten der deutschen Jazzszene. Mit seinem genreübergreifenden Programm und seiner klaren Haltung zur Nachwuchsförderung setzt es starke Impulse – national wie international. Bei der diesjährigen Ausgabe vom 17. Oktober bis 4. November werden einige der für den Jazzpreis nominierten Musiker/-innen live zu erleben sein – wie zum Beispiel das Peter Gall Quintett, das Andromeda Mega Express Orchestra oder Sera Kalo.

Weiterführende Links

Deutscher Jazzpreis