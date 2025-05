Birmingham: Sun Ra Day

Sun Ra ArkestraAm 22. Mai feiert der Geburtsort von Sun Ra, Birmingham, Alabama, dessen 111. Geburtstag, der dort offiziell zum „Sun Ra Day“ erklärt wurde. Anlässlich Sun Ras Geburtstag veranstaltet die Stadt vom 21. bis 24. Mai ein viertägiges Festival, um Leben und Vermächtnis zu feiern. Das Festival umfasst Filmvorführungen, Kunstausstellungen und andere, kosmisch inspirierte Veranstaltungen – dazu zwei Auftritte mit dem Arkestra, geleitet von Marshall Allen, der am 26. Mai seinen 101. Geburtstag feiern wird. Da Festival solle, so Organisator Lee Shook, das Engagement für Sun Ras Vermächtnis und seine unverwechselbare Mischung aus Jazz, Science-Fiction-Themen und kultureller Erkundung fördern. Die Planung des Festivals umfasst eine von Shook initiierte Spendenkampagne auf GoFundMe mit dem Titel „Celebrate Sun Ra’s Legacy in Birmingham“ und einem Ziel von 31.000 US-Dollar. Bisher wurden bereits knapp 28.000 US-Dollar gesammelt.

Weiterführende Links

