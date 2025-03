Waldshut-Tiengen: World Town Festival

Salvador SobralDie 19. Ausgabe des World Town Festivals findet vom 8. März bis 28. Mai in Waldshut-Tiengen statt und bietet eine Klangreise von Italien über Frankreich und die Ukraine nach Portugal. Zum Auftakt des kleinen, aber feinen Weltmusikfestivals am Hochrhein findet sich die italienische Songwriterin Floriana Cangiano (kurz Flo) ein, ihr Konzert ist eingebunden in den Internationalen Frauentag. Eine Woche später gibt es ein Double-Bill, bei dem sich der franko-iberische Cellist Matthieu Saglio in einem Solo-Set die Bühne mit Jazz thing-Autor Stefan Franzen teilt, der aus seinem Buch „Ohren auf Weltreise“ liest.

Im April schließt sich das Programm „Firebird – Piano meets World-Percussion“ der ukrainischen Klavierspielerin Marina Baranova und des Rahmentrommel-Meisters Murat Coşkun an. Ein Coup ist den Veranstaltern für den 17. Mai gelungen: Aus Portugal kommt ESC-Gewinner Salvador Sobral mit seinem Album „Timbre“. Eine Party gibt es mit der Freiburger Band El Flecha Negra, die derzeit auf Jubiläumstour zum zehnjährigen Bestehen ist, und die Akkordeonale, dieses Mal unter anderem mit der Spanierin Helena Sousa Estévez, bildet den Schlusspunkt.

