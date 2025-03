Hans Theessink: 75 Birthday Bash

Hans Theessink „75 Birthday Bash“Hans Theessink ist jemand, der nur rufen muss, und alle kommen gerne. Seine „Birthday Bash“-Konzerte anlässlich seiner Geburtstage am 5. April jeden Jahres im Wiener Metropol sind mittlerweile legendär und eine feste Größe für Künstlerinnen und Künstler, die auf der Folk-Blues-Roots-Szene die Nase vorn haben. Zum 75. Geburtstag vor zwei Jahren hat Theessink das auch so gehalten und wieder viele Freundinnen und Freunde zum Feiern um sich versammelt. Weil aber der 75. so eine runde Sache ist, kamen für das nun am Vortag seines 77. Geburtstags erscheinende Album „75 Birthday Bash“ (Blue Groove/in-akustik) die Aufnahmen vom Konzert zum 76. Geburtstag aus dem Vorjahr mit dazu.

Diesen Live-Mitschnitt des 1948 im holländischen Enschede und seit langem in Wien lebenden Sängers und Gitarristen wird es als Doppel-CD und Einzel-Vinyl geben. Guy Davis ist darauf zu hören, Eric Bibb und dessen Ehefrau Ulrika ebenso, auch Dana Gillespie, Eleanor Shanley oder Vlado Kreslin sind mit dabei. Vom Skiffle über Straßenmusik bis hin zu Sessions mit Größen wie Ry Cooder hat Theessink im Laufe seiner langen Karriere vieles gemacht. Bis heute ist er unermüdlich in Sachen „Blues and beyond“ unterwegs und hat in den zurückliegenden 50 Jahren mehr als 8.000 Konzerte weltweit gespielt. „Ich sehe die ,Birthday Bash‘-Konzerte als Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden zu musizieren”, so Theessink: „Wir machen diese Musik, weil sie uns in der Seele berührt.“

