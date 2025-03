35: Theaterhaus Jazztage

Jan GarbarekDas Theaterhaus Stuttgart ist ein Mehrspartenhaus. Getragen wird es von einem gemeinnützigen Verein, der 1984 unter anderem vom Ehepaar Gudrun und Werner Schretzmeier an den Start gebracht wurde. Im März 1985 wurde das Theaterhaus dann eröffnet. Betrieben wurde es zuerst in einer ehemaligen Glasmanufaktur im Stadtteil Wangen, 2003 zog man in die denkmalgeschützten Rheinstahlhallen in der Nähe von Stuttgart Pragsattel um. Unter dem Dach des Theaterhauses gibt es ein eigenes Schauspielensemble und eine Tanzkompagnie, zudem werden dort Konzerte vieler Genres veranstaltet. Das Haus und sein Programm finanzieren sich zu 65 Prozent aus Eigenleistung, 35 Prozent des Etats teilen sich noch die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg.

Das Theaterhaus feiert also 2025 seinen 40. Geburtstag, dessen Jazztage wiederum, die jahrjährlich rund um Ostern veranstaltet werden, finden 2025 zum 35. Mal statt. Aus Anlass dieses Doppeljubiläums gibt es vom 12. bis 26. April eine zweiwöchige Festivalausgabe in den Sälen vom Theaterhaus Stuttgart. Das Eröffnungskonzert bestreitet Götz Alsmann mit seiner Band, im Gepäck hat er sein jüngstes Album „… bei Nacht“. Weiter geht es unter anderem mit dem Schlagzeuger Curt Cress und seinem „Drum Talk“, und die Jan Garbarek Group kommt mit Trilok Gurtu nach Stuttgart. Der Posaunist Nils Wogram spielt im Rahmen der Jazztage mit seinem kooperativen Quartett Root 70, der Trompeter Markus Stockhausen reist mit seiner Group an und Jazzanova tritt mit Wayne Snow auf.

Zudem gibt es ein „Tribute To Esbjörn Svensson Trio“-Konzert mit der e.s.t.-Rhythmusgruppe Dan Berglund (Bass) und Magnus Öström (Drums) plus Joel Lyssarides (Piano), Verner Pohjol (Trompete) und Fredrik Ljungkvist (Saxofon), mit dem an die Erfolge dieses Trios erinnert und dem 2008 verstorbenen Bandleader Esbjörn Svensson gedacht wird. Außerdem im Programm der Theaterhaus Jazztage: das Tigran Hamasyan Quintet und das Tingvall Trio, Omer Klein mit Silvan Strauss, Nik Bärtsch’s Ronin, Wolfgang Haffner, Vienna Teng, Colosseum, Andreas Schaerer mit A Novel Of Anomaly, das Jasper van’t Hof Trio mit Christof Lauer, das Alfredo Rodriguez Trio, das Dieter Ilg Trio und das Duo Norma Winstone und Kit Downes. Das komplette Programm findet sich auf der Jazztage-Website.

