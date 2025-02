Questlove: Sly Lives!

„Sly Lives! (aka The Burden Of Black Genius)“Ahmir Thompson aka Questlove, Schlagzeuger von The Roots und Produzent zahlreicher Aufnahmen unter anderem mit Al Green, widmet sich schon seit Längerem der Schwarzen Musikgeschichte, die er neu erzählen will – nicht aus der Opferperspektive von Unterdrückung, Ausbeutung und Fremdinterpretation, sondern als Geschichte von Schwarzer Exzellenz. Nach seinem 2022 mit einem Oscar für die beste Dokumentation ausgezeichneten Film „Summer Of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised)“ hat er sich jetzt dem Sänger, Komponisten und Bandleader Sly Stone gewidmet, der im Film aufgrund seiner Stimme und seines musikalischen Einflusses als „Schwarzer Elvis“ bezeichnet wird. Aber auch aufgrund von Aufstieg und Fall eines Genies. Sly Stone lebte nach seiner Zeit als Superstar lange Zeit mittellos in einem Wohnmobil. So entstand „Sly Lives! (aka The Burden Of Black Genius)“. Questlove hatte bereits 2023 ein Vorwort für Stones Autobiografie verfasst, die anlässlich seines 80. Geburtstag erschien.

Questlove montiert eigene Interviews mit Zeitzeug/-innen und Archivmaterial über Interviews und Konzerte mit Stone, der 1943 in Dallas als Sylvester Stewart geboren wurde und 1966 seine Band Sly & The Family Stone gründete. Stone wird, obwohl er noch lebt, nicht vor der Kamera interviewt. Er sei, so Questlove, nicht mehr in der Verfassung und müsse geschützt werden. Zu Wort kommen Family-Stone-Bandmitglieder Cynthia Robinson und Jerry Martini sowie Musiker/-innen wie André 3000, Chaka Khan, Nile Rodgers und George Clinton, die über Stones Einfluss sprechen und wie seine Musik in einem gespaltenen Amerika Barrieren durchbrochen habe.

