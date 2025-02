USA: Exceleration & Mack Avenue

Exceleration Music ist ein Unternehmen in den USA, das sich ganz der Förderung unabhängiger Musik verschrieben hat. Kürzlich hat man bekannt gegeben, dass diese Firma das amerikanische Jazzlabel Mack Avenue übernommen hat, um das Engagement für Jazz und improvisierte Musik weltweit noch zu stärken. Mack Avenue wurde 1999 von Gretchen Carhartt Valade gegründet und ist seither eine der treibenden Kräfte für den Jazz weltweilt – mit hochkarätigen Veröffentlichungen namhafter Musiker/-innen wie zum Beispiel Christian McBride, Cécile McLorin Salvant oder Kenny Garrett. Mit dem ebenso zu Exceleration Music gehörenden Candid Records soll Mack Avenue fortan die Jazzaktivitäten dieser Firma intensivieren und bündeln.

„Wir freuen uns, Mack Avenue als Teil der Exceleration-Familie willkommen zu heißen“, so John Burk von Exceleration Music. „Der Zusammenschluss von Mack Avenue und Candid stellt einen wichtigen Schritt in unserer Mission dar, das ultimative Label für die größten Jazzkünstler/-innen von heute zu sein. Gemeinsam werden wir die Tradition der Labels in Ehren halten und gleichzeitig unsere Ressourcen und unser Fachwissen zur Verfügung stellen, um den Künstler/-innen zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.“ Und Denny Stilwell von Mack Avenue Music fügt hinzu: „Der Zusammenschluss mit Exceleration verschafft uns ein einzigartiges Portfolio. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem neuen Partner Fürsprecher für die Musiker/-innen sein werden, um auch zukünftig deren Veröffentlichungen auf den Markt zu bringen.“

