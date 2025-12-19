Worldmusic Charts Europe: Jahresbilanz

Kassé Mady Diabaté „Toumaro“Die Worldmusic Charts Europe der European Broadcasting Union (EBU) haben ihre Jahrescharts veröffentlicht. In der Listung, die sich nach dem europaweiten Airplay von 44 DJs zusammensetzt, ist die meistgespielte Platte des Jahres 2025 „Toumaro“ (One World Records/Indigo) von Kassé Mady Diabaté, ein Album, das nach dem Tod des malischen Griots von seiner Tochter Hawa vollendet wurde. Auch sonst bleibt in den Charts wie in den Jahrzehnten zuvor Mali der Liebling der DJs: Auf der 3 platzierte sich das Trio Da Kali mit seiner Scheibe „Bagola“ (One World Records/Indigo), auf der 10 Samba Touré mit „Baarakelaw“ (Glitterbeat/Indigo).

Davon abgesehen sind die Top Ten gut durchmischt: Den zweiten Rang belegt die Schottin Brìghde Chaimbeul mit „Sunwise“ (Glitterbeat/Indigo), die Libanesin Tania Saleh kommt mit „Fragile“ (Tantune/Galileo MC) auf die 4. Auf den Folgeplätzen tummeln sich mit Ammar 808, Santrofi, L’Alba, Värttinä und Divanhana Künstlerinnen und Künstler aus Tunesien, Ghana, Korsika, Finnland und Bosnien-Herzegowina. Der höchstplatzierten Produktion mit deutschem Anteil begegnen wir auf Rang 60 mit dem Al Andaluz Project und ihrer Veröffentlichung „The Songs Of Iman Kandoussi“ (Galileo MC).

