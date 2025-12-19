Kruder & Dorfmeister: Kicks 30

Kruder & DorfmeisterPeter Kruder und Richard Dorfmeister kehren 2026 mit einem neuen Live-Programm zurück auf die Bühne. 2025 feierte das Wiener Duo mit einer aufsehenerregenden Tournee das Jubiläum ihres Remix-Doppelalbums „The K&D Sessions“ (K7!). Nun kündigen sie zum 30-jährigen Jubiläum ihrer nicht minder einflussreichen Mix-Compilation „DJ Kicks“ eine weitere Bühnenshow an. Der Beitrag zur gleichnamigen Album-Serie des Berliner Labels K7! versammelte 1996 Titel von unter anderen. Shantel, Thievery Corporation, Aquasky, The Herbaliser, Beanfield und aus eigener Produktion. Der fugenlose Mix navigierte dabei geschickt zwischen Drum&Bass, elektronischem Funk, TripHop und Dub. Während die CD-Version aus einem kompletten, mit Trackmarks versehenen Mix bestand, wurden ausgewählte Titel ungemischt auf Doppel-Vinyl veröffentlicht und waren unter DJ-Einsteigern entsprechend begehrt.

Nach demselben Prinzip, nach dem das Duo seine „K&D Sessions“ mit Live-Band und Original-Spuren rekonstruierte, werden die für Berlin (22. April, Huxley’s) und Hamburg (23. April, Große Freiheit 36) angekündigten Shows die historischen Sounds in zeitgemäßen Konzert-Kontext überführen und die Konversation sozusagen weiterzuführen. Um alle Missverständnisse zu vermeiden, die das produzierende DJ-Duo in den 1990ern verfolgte, wurde das „DJ“ aus dem Titel entfernt. Nun spielen Kruder & Dorfmeister die Live-Konzerte, von denen alle damals geträumt haben, sie selbst wohl eingeschlossen. Der Vorverkauf beginnt heute.

