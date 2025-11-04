27: Hürther Jazznacht

Joscho Stephan TrioAm 8. November findet zum 27. Mal die Hürther Jazznacht statt. In diesem Jahr richtet man den Fokus auf die Gitarre im Jazz aus und liefert einen Überblick über die verschiedenen Jazzstile, die auf diesem Instrument möglich sind. „Fünf Formationen sorgen für fünf Stunden Jazz vom Feinsten“, sagt der Vorsitzende des Jazzclubs Hürth, Günter Reiners: „Von jungen Talenten bis zu etablierten ,alten Hasen‘ ist alles dabei. So entsteht ein abwechslungsreicher Abend, der die ganze Bandbreite des Jazz widerspiegelt.“ Den Anfang macht der Gitarrist Joscho Stefan mit seinem Trio und einem mitreißend-swingendem Gypsy-Jazz, gefolgt von Interpretationen von Rock- und Popklassikern der Band um den Kölner Tobias Hoffmann. Groove-Jazz liefert die Gitarristin Christina Zurhausen, während der deutsch-iranische Gitarrist Rouzbeh Asgarian eine Brücke schlägt zwischen der Musikkultur seiner Heimat und einem zeitgenössischen Jazz und der in Hürth aufgewachsene Marius Peters mit seinem Trio und dem Saxofonisten Heiner Wiberny als Gast den Schlusspunkt setzt. „Die Jazznacht hat sich zu einem festen Bestandteil des Hürther Kulturkalenders entwickelt“, ist Reiners überzeugt. „Sie bringt Menschen zusammen, die Jazz schon lange lieben – und sie bietet eine Gelegenheit, dass auch Neugierige und Neulinge die Faszination dieser Musik entdecken.“

