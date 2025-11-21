Götzis: jazzambach zum Zweiten

Golnar Shahyar & Mahran MiharabZum zweiten Mal findet vom 18. bis 22. Februar das Vorarlberger Festival jazzambach statt. Wie zur Premiere im vergangenen Jahr präsentiert das Festival unter der künstlerischen Leitung des Pianisten David Helbock eine Mischung aus Workshops und Konzerten in der Kulturbühne AMBACH, der Alten Kirche und dem Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis – und ist dabei auch ein Stück gewachsen, vor allem um Initiativen zur Nachwuchsförderung wie Mitmachkonzerte und einen Schulworkshop. Unverändert liegt ein bemerkenswerter Schwerpunkt auf Begegnungs- und Austauschprojekten, darunter wieder zahlreiche Workshops mit den Künstlerinnen und Künstlern, die auch das Konzertprogramm bestreiten.

Dazu gehören Claudio Spieler (Konnakol und Cajón) und Veronika Harcsa (Body Percussion) sowie der Gitarrist Mahran Miharab, der dieses Jahr die Stelle des „Artist in Residence“ übernimmt. Der in Teheran geborene und in Wien lebende Musiker wird als Gast am Eröffnungsabend mit Michael Köhlmeier und dem Jazzambach Ensemble auftreten, am 20. Februar bei der „ACT Music Night“ mit Helbock und Julia Hofer und schließlich am 22. Februar im Duo mit Golnar Shahyar (Piano, Gesang, Gitarre und Elelectronics). Sein immenses Wissen über Polyrhythmik, Mikrotonalität und arabische Maqams teilt er auf seinem Workshop am 19. Februar. Zu den weiteren Höhepunkten des Konzertprogramms zählen neben zahlreichen jungen Bands und Projekten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Wolfgang Muthspiel Trio mit Brian Blade (Schlagzeug) und Scott Colley (Bass) am 21. Februar und der Abschlussabend mit dem Auftritt der „Grande Dame des europäischen Jazzgesangs“, Norma Winstone, begleitet vom Pianisten Kit Downes.

