Darmstadt: UNO & Jazz

Maximilian Shaikh YusefBereits zum vierten Mal findet vom 12. bis 19. Mai das Jazzkünstler/-innen-Residenzprogramms „The Sound of Dialogue“ der Darmstädter Schader Stiftung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und dem Jazzinstitut Darmstadt statt. Diesmal ist der Frankfurter Saxofonist Maximilian Shaikh Yusef der Stipendiat. Er wurde eingeladen, sich eine Woche lang musikalisch mit dem Thema Völkerverständigung auseinanderzusetzen. Shaikh Yusef schrieb in seiner Bewerbung, er wolle der Idee nachgehen, wie Jazz zum gegenseitigen Verständnis beitragen kann und Fragen zu Freiheitskonzepten in sozialen Systemen, Kunstfreiheit und deren Grenzen sowie zum Vereinigungspotenzial von Improvisationskonzepten untersuchen. Geplant sind Tischgespräche mit Mitarbeitenden verschiedener UN-Institutionen, unter anderem aus Auslandsmissionen und dem Diplomatischen Corps, dazu kommen Expert/-innen aus den Gesellschaftswissenschaften und der Musikszene. Daraus entstehen zwei Konzertformate, die an diesem Wochenende vorgestellt werden.

