Bewerbung: Sparda Jazz Award

Sparda Jazz AwardSeit 2012 schreibt die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank West ihren Jazz Award aus. Dieser Nachwuchswettbewerb richtet sich an junge Jazzmusiker/-innen im Alter von 16 bis 29 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben und noch bei keinem großen Plattenlabel unter Vertrag sind. Neben Liveauftritten beim Lovebird Festival in Düsseldorf am 6. und 7. Juni gibt es wieder Preisgelder für die drei erstplatzierten Acts zu gewinnen: 3.500 für Platz 1, 2.000 und 1.500 Euro für Platz 2 und 3. Zudem werden die Reisekosten der Final-Bands von bis zu 500 Euro übernommen. Zuletzt haben Hagelslag 2022, das elfköpfige Bandkollektiv Searching For Home 2023 und YÆLLEE 2024 den Sparda Jazz Award gewinnen können. Für das Finale in diesem Jahr kann man sich bis zum 3. April bewerben. Alle Unterlagen und Bewerbungsinfos findet man auf der Website vom Sparda Jazz Award.

