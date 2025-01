Stuttgart: Winterjazz

Das letzte KänguruSeit fast 50 Jahren gibt es die IG Jazz Stuttgart. Ziel dieser Interessengemeinschaft Stuttgarter Musiker/-innen ist es seitdem, sich enger zu vernetzen und vorhandene Potenziale auch kulturpolitisch zu nutzen. Regelmäßig veranstaltet man Konzerte in den Clubs und Spielstätten von Baden-Württembergs Landeshauptstadt – wie zum Beispiel im BIX Jazzclub oder im Jazzclub Kiste –, organisiert seit 1979 jedes Jahr im Herbst die Stuttgarter Jazztage und unterhält ein eigenes IG Jazz Orchestra. Zum zweiten Mal findet nun vom 21. bis 23. Februar im Kulturbunker Stuttgart das Festival Winterjazz der IG Jazz statt.

Opener sind am ersten Abend Cosmopolitans und BÖE mit stilistisch breit aufgefächerten Konzertprogrammen. Der Samstagabend steht im Zeichen zweier verschieden besetzter Trios. Präsentiert die junge Sängerin Miriam Ast mit Daniel Prandl (Piano) und Veit Steinmann (Cello) eigenwillige Bearbeitungen europäischer Volkslieder, so setzt Das letzte Känguru mit Saxofon, Bass und Schlagzeug auf einen souveränen Modern Jazz zwischen freiem Ausdruck und eleganter Struktur. Am Schlusstag tritt erst das Quartett Sputnik 27 um den Schlagzeuger Bernd Settelmeyer auf, bevor das Trio Blastonal mit dem Perkussionisten Hans Fickelscher als Gast die Bühne betritt und zum Kehraus von Winterjazz Stuttgart aufspielt.

