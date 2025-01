18: Improviser in Residence

Bart MarisZum 18. Mal hat sich das jährlich an Pfingsten stattfindende moers festival für einen neuen „Improviser in Residence“ entschieden. Bekanntere Namen wie Angelika Niescier, Hayden Chisholm, Julia Hülsmann oder Tomeka Reid finden sich ebenso in der Liste der bisherigen musikalischen Stadtschreiber/-innen von Moers wie zum Zeitpunkt ihrer Ernennung noch unbekanntere Künstler/-innen – zum Beispiel die Geigerin Carolin Pook, die Blockflötistin Josephine Bode oder der Vibrafonist Emilio Gordoa Rodriguez. Deren Aufgabe war es jeweils, ein Jahr das kulturelle Leben in dieser Grafenstadt am Niederrhein unweit von Duisburg zu bereichern und den Menschen in Moers das weltweit renommierte Festival für improvisierte, aktuelle Musik mit unterschiedlichen Aktionen und Initiativen nahe zu bringen.

Am 9. Januar wurde in der Improviser-Residenz in der Moerser Innenstadt der Nachfolger der italienischen Saxofonistin Virginia Genta bekannt gegeben. Der Trompeter Bart Maris soll 2025 mit seiner kreativen Energie und musikalischen Bandbreite frischen Wind in die Stadt bringen. In seiner Funktion als „Improviser in Residence“ wird der 1965 geborene Belgier sein Jahr in Moers auch dafür nutzen, um eigene Projekte zu entwickeln, die sowohl die lokale Kulturszene beleben als auch das internationale Netzwerk des Festivals stärken. „Bart ist ein außergewöhnlicher Künstler, dessen unermüdliche Kreativität und Vielseitigkeit perfekt zum Konzept des ,Improviser in Residence‘ passen“, so der künstlerische Leiter vom moers festival, Bassist Tim Isfort: „Wir sind überzeugt, dass er nicht nur mit seinem künstlerischen Ansatz neue Impulse setzen wird, sondern auch den kulturellen Austausch in Moers weiter fördern kann. Wir freuen uns sehr, ihn in Moers willkommen zu heißen und gemeinsam neue Wege zu gehen.“

Maris ist mit dem moers festival bestens vertraut. So stand er bereits mehrfach beim Festival auf der Bühne und begeisterte mit seinen improvisatorischen Fähigkeiten sowie seiner markanten musikalischen Sprache das Publikum. Außerdem ist er für seine Projekte mit Kindern und Jugendlichen bekannt. Seit 2023 arbeitet Maris für das Moerser Festival im Kreativbereich „Wo die wilden Kinder wohnen“ mit Kindern und Jugendlichen zusammen und führt diese spielerisch an verschiedene Musikinstrumente heran. Deshalb wird auch die Arbeit mit dem jazzmusikalischen Nachwuchs im Fokus seiner Moerser Residenz stehen. Natürlich plant Maris auch ein eigenes Projekt für das moers festival, das dann an einem der Pfingsttage vom 6. bis 9. Juni seine Uraufführung haben wird.

Weiterführende Links

„Improviser In Residence“