Improvisationsworkshop: Tuning-In(To) Presence

Intensive Wahrnehmung als Ausgangspunkt für Improvisation: Als Teil der Berliner Improvisations- und Echtzeitmusikszene erforscht die multidisziplinäre Flötistin Sabine Vogel die tonalen Möglichkeiten improvisierter Musik und Gestik. Dabei arbeitet sie ebenso mit Field Recordings wie mit Elektronik und bewegt sich an der Schnittstelle von audiovisueller Installation, Performance und klassischem Konzertformat. Sie experimentiert mit Geräuschen wie Wasser oder Wind und erschafft ortsspezifische Arbeiten, die sich mit Klang, Ort, Zeit und Erinnerung beschäftigen. Für die Frage, wie Improvisation auf aktuelle Krisen reagieren und diesen begegnen kann, hat Vogel unter dem Titel „Tuning-In(To) Presence“ für das Berliner Exploratorium ein Workshop-Konzept entwickelt, das sich an Musiker/-innen, Sänger/-innen und Tänzer*innen richtet. Am Samstag, den 11., und Sonntag, den 12. Januar erarbeitet sie mit den Teilnehmenden ein gemeinsames Projekt. Interessierte können sich auf der Webseite des Exploratoriums anmelden

