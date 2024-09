Lincoln Center Jazz Orchestra: Max Roach

„The Music of Max Roach“Anlässlich des 100. Geburtstages des Schlagzeugers und Komponisten Max Roach, den das Lincoln Center Jazz Orchestra mit Wynton Marsalis bereits mit mehreren Konzerten würdigte, ist jetzt ein neues Album erschienen. Mit dem auf dem hauseigenen Label Blue Engine Records veröffentlichten „The Music Of Max Roach“ werden Roach-Kompositionen aus 1957 bis 1962 neu interpretiert, als Hommage an den, wie es Marsalis formuliert, „revolutionären Schlagzeuger und Komponisten, der nicht nur die Entwicklung des Bebop und der freien Improvisation prägte, sondern auch ein prominenter Aktivist der Bürgerrechtsbewegung war.“ Das Album ist eine Live-Performance unter der musikalischen Leitung des LCJO-Schlagzeugers Obed Calvaire mit neuen Arrangements. Mit dabei sind die Gastsängerin Shenel Johns und der Gospelchor Chorale Le Chateau unter der Leitung von Damien Sneed, der als Organist, Komponist, Arrangeur, Sänger und Dirigent bereits mit Größen wie Aretha Franklin, Jessye Norman, Diana Ross und Stevie Wonder arbeitete.

