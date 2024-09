Schweiz: Alpentøne@25

Albin BrunDas Festival Alpentøne im schweizerischen Altdorf wird 25 Jahre alt. Erstmals öffneten sich im Kanton Uri für dieses biennale-Festival, das alle Facetten der alpinen Musik beleuchtet, im Jahre 1999 die Tore, letztes Jahr wurde die 13. Ausgabe gefeiert. Kürzlich wurden die Alpentøne von der Stiftung Landis & Gyr mit einem Anerkennungsbeitrag von 50.000 Franken ausgezeichnet. Bevor es 2025 in die 14. Ausgabe geht, wollen die Macher um den Geschäftsführer Pius Knüsel das Jubiläum feiern und Danke sagen. Hierzu steigt am 28. Oktober im Altdorfer Cinema Leunziger eine Geburtstagsparty mit dem in der Schweiz unerlässlichen Apéro, mit Videos und Ansprachen, aber auch mit einem Konzert, bei dem das Quintett des Worldjazz-Saxofonisten und Schwyzerörgeli-Spieler Albin Brun sowie die Sängerin Nadja Räss ein Set performen. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber um Anmeldung wird gebeten unter 25jahre@alpentoene.ch. Und die nächsten Alpentøne gibt es dann vom 14. bis 17. August 2025.

Weiterführende Links

Alpentøne