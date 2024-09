250 Jahre USA: Yo-Yo Ma & Wynton Marsalis

Yo-Yo MaZum 250-jährigen Geburtstag der USA seit Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 hat das „Interlochen Center For The Arts“ für 2026 die Uraufführung eines Cellokonzerts von Wynton Marsalis angekündigt, gespielt von Yo-Yo Ma und dem Interlochen Arts Academy Orchestra mit Mitgliedern des National Symphony Orchestra und des Philadelphia Orchestra, geleitet von Christian Mâcelaru, künstlerischer Leiter und Chefdirigent des World Youth Symphony Orchestra von Interlochen und designierter Musikdirektor des Cincinnati Symphony Orchestra.

Yo-Yo Ma wird als Gastkünstler das Arts Academy Orchestra aus Nachwuchsmusiker/-innen anleiten und das von Marsalis komponierte Konzert am 7. März 2026 auf dem Campus von Interlochen, am 13. März 2026 in der Marian Anderson Hall in Philadelphia und am 15. März 2026 im Kennedy Center in Washington, D.C. aufführen. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem National Symphony Orchestra und dem Philadelphia Orchestra und sind begeistert, dass unsere Schüler/-innen die Ehre haben, mit Musiklegenden und großartigen Mentoren wie Yo-Yo Ma und Wynton Marsalis zusammenzuarbeiten“, so Interlochen Präsident Trey Devey. „Dies wird eine prägende Erfahrung sein, die unsere Schüler/-innen für den Rest ihres Lebens inspirieren wird.“

