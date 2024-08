Herbst: Jazz At Berlin Philharmonic

Steffano BollaniAuch in diesem Jahr setzt ACT-Chef Siggi Loch seine Konzertreihe „Jazz At Berlin Philharmonic“ fort, in Kooperation mit der Stiftung Berliner Philharmoniker. Bereits vor Michel Petrucciani, der sich den Jazz in die großen Konzertsäle der Klassik wünschte, hatte dies der amerikanische Veranstalter Norman Grantz ab 1944 mit „Jazz At The Philharmonic“ realisiert, als er Stars des Jazz auf Tournee durch die ehrwürdigen Spielstätten in den USA und Europa schickte. In der Berliner Philharmonie stehen die kommenden Konzerttermine für die Reihe fest. Am 25. September tritt dort der Pianist Stefano Bollani mit den Berliner Philharmonikern für eine „Italienische Nacht“ auf, gemeinsam mit dem Klarinettisten Gabriele Mirabassi, dem Trompeter Luca Aquino und der Sängerin Valentina Cenni. Am 10. November trifft unter der Überschrift „World Jazz“ der Pianist Joel Lyssarides auf den Bouzouki- und Zaz-Virtuosen Georgios Prokopiou, den Oud-Spieler Majid Bekkas, den Gitarristen Nguyên Lê und den Schlagzeuger Hamid Drake. Das letzte Konzert des Jahres ist am 3. Dezember die „Piano Night“ mit den Pianisten Michael Wollny, Iiro Rantala und Grégory Privat.

Weiterführende Links

„Jazz At Berlin Philharmonic“