WOMEX Awards: Hermeto Pascoal & IPOW

Hermeto PascoalDie Weltmusikmesse WOMEX hat die Gewinner ihrer diesjährigen Awards bekannt gegeben. Der „Artist Award“ geht in diesem Jahr an die brasilianische Legende Hermeto Pascoal. Pascoal hat seit den 1950ern als Komponist und Multiinstrumentalist 10.000 Musikstücke geschaffen und ist im brasilianischen Jazzkosmos ebenso wie in seiner internationalen Wirkung einzigartig. Die Jury spricht ihm den Preis für „seine kompromisslose künstlerische Vision, die atemberaubende Qualität und die schiere Quantität seiner Aufnahmen und für seinen Einfluss auf Generationen von Worldjazz-Erforschern“ aus.

Den „Professional Excellence Award“ bekommt die Organisation In Place Of War (IPOW). Seit 2004 ist IPOW auf „Artivism“ spezialisiert; das heißt, sie nutzen Musik, Theater und visuelle Künste, um Menschen und Gemeinden während eines Krieges, bei politisch bedingter Gewalt oder im Kontext von erlittener Bandenkriminalität zu unterstützen. Die Preise werden im Rahmen der diesjährigen WOMEX in Manchester am Abschlusstag, 27. Oktober, verliehen.

