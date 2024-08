Tiny Desk: Keyon Harrold

Keyon HarroldAm 16. August war es eng im Büro des Radiomoderators Bob Boilen vomNational Public Radio (NPR) in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Mit einem 13-köpfigen Ensemble gab der Trompeter und Sänger Keyon Harrold, der unter anderem in den Bands von Jay-Z, Beyoncé und Rihanna spielte, dort sein „NPR Tiny Desk Concert“. Mit dabei waren auch der Pianist Robert Glasper, die Sängerin Denise Renee aka STOUT und die Background-Vokalistinnen Michelle Hunt und Mary Floyd. Harrold, geboren 1980 in Ferguson, Missouri, wuchs als eines von 16 Kindern in einer Musikerfamilie auf. Nach seinem Abschluss an der New School in New York spielte er auf Empfehlung seines Kommilitonen Robert Glasper mit dem Rapper Common, bevor ihn Charles Tolliver in seine Bigband holte. Beim „Tiny Desk Concert“ wurden hinter dem schmalen Schreibtisch Boilens fünf Stücke aus Harrolds neuem Album „Foreverland“ gespielt. Die Musik schrieb er nach dem Ende einer Beziehung. „Es war mein Versuch, mich mit dem Absehbaren abzufinden“, so Harrold. „Ich habe zwar auf das Beste gehofft, wusste aber zugleich, dass es nicht so kommen würde. Am Ende ist es gut ausgegangen – manchmal entsteht Schönheit aus einer Tragödie.“

