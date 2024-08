Frankreich: Columbia in Paris

George E. LewisDie renommierte New Yorker Columbia University hat im beschaulichen Pariser Bezirk Montparnasseeine Dependance für Stipendiat/-innen und Residenzen, das „Institute For Ideas And Imagination“. Dieses Institut, an der Rue de la Grande Chaumière gelegen, wo sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Malereiakademie und die Ateliers von Amadeo Modigliani und Paul Gauguin befanden, möchte Kunst und Wissenschaft miteinander verbinden und lädt diese sowie Dozent/-innen der Universität ein, um für einige Wochen oder Monate zu forschen, zu schreiben und Vorträge zu halten. Das Institut bringt jedes Jahr eine Gruppe von 14 Stipendiat/-innen zusammen, von denen die Hälfte an der Columbia-Fakultät lehrt und promoviert. Die andere Hälfte sind Künstler/-innen und Schriftsteller/-innen.

Unter den diesjährigen Fellows befindet sich auch George Lewis, Komponist, Musikwissenschaftler, Posaunist und Professor für amerikanische Musik an der Columbia University. Während seines Aufenthalts forscht er zur „Suche nach dem Klang der Freiheit: Künstliche Intelligenz in musikalischer Echtzeit-Kreativität“. Außerdem arbeitet er an einem Werk für das Grossmann Ensemble, eine Gruppe für Neue Musik an der Universität von Chicago, das traditionelle Instrumentaltechniken mit Künstlicher Intelligenz kombiniert. 1987 entwickelte er sein Programm „Voyager“, bei dem eine künstliche Intelligenz mit einem menschlichen Musiker oder Ensemble improvisiert. Seitdem gab es „Voyager“-Konzerte unter anderem mit Aki Takase, Alexander von Schlippenbach und Roscoe Mitchell. In den letzten Jahren schrieb er das auf „Voyager“ aufbauende Programm „Forager“, das in Aufführungen kompositorische Muster erkennt und auf diese reagiert.

