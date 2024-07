44: Konfrontationen

Luís Vizente QuartetSeit 1980 veranstaltet Hans Falb jedes Jahr im Sommer in Nickelsdorf an der österreichisch-ungarischen Grenze das Festival Konfrontationen. 70 ist Falb in diesem Frühjahr geworden, doch von seiner Leidenschaft für die jazzmusikalische Avantgarde und die improvisierte Musik will der Burgenländer nicht lassen. Er selbst ist in den seit fast 50 Jahren (1976 begann er die ersten Konzerte zu veranstalten, die Vorläufer wurden für das spätere Festival) zum Fachmann für diese Nischenmusik geworden, im Kopf hat er so gut wie jeden Act, der irgendwann bei ihm auf dem Festival aufgetreten ist. Und fast alle waren irgendwann einmal bei den Konfrontationen live zu hören: Marshall Allen und Peter Brötzmann zum Beispiel, oder Max Roach, Joëlle Léandre, Irène Schweizer, Cecil Taylor, Joe McPhee, Henry Threadgill, Hannes Zerbe, Bill Dixon, Butch Morris, Ken Vandermark und Roscoe Mitchell.

Auch für die 44. Ausgabe seines Festivals vom 26. bis 28. Juli hat Falb wieder ein vielschichtiges und vielseitiges Programm zusammengestellt. Eröffnet werden die Konfrontationen heuer vom Gitarristen Martin Siewert im Trio mit der Pianistin und Sängerin Sylvia Bruckner und dem Schlagzeuger Tony Buck, gefolgt vom Quintett Entasis des japanischen Saxofonisten und Klarinettisten Akira Sakata und einem Trio aus Österreich mit der Pianistin Elisabeth Harnik und den beiden Schlagzeuger Martin Brandlmayr und Dieter „Didi“ Kern. Dann noch in der Jazzgalerie in Nickelsdorf zu hören: ein Trio mit John Butcher (Saxofone), Flo Stoffner (Gitarre) und Chris Corsano (Drums), das Luís Vicente Quartet, ein Duo mit José Lencastre und Vinicius Cajado, das Berliner Trio Egg Shaped Orbit um die Baritonsaxofonistin Almut Schlichting, das Duo Phil Minton und Carl Ludwig Hübsch sowie das Quartett Turquoise Dream unter anderem mit der Pianistin Marta Warelis.

Seit längerem lebt der Bochumer Georg Gräwe schon in Nickelsdorf, gleichsam jedes Jahr hat der Pianist also eine Art Heimspiel bei den Konfrontationen – dieses Jahr im Trio mit Brad Jones (Bass) und Hamid Drake (Drums). Highlight im Festivalprogramm dürfte der Auftritt vom Eve Risser Red Desert Orchestra werden, das dem Publikum eine sinnliche Erfahrung aus Jazz, improvisierter und westafrikanischer Musik bereitet.

Weiterführende Links

Konfrontationen