Berliner Künstlerprogramm Fellows 2025 stehen fest

Dror Feiler

Foto: Frankie Fouganthin, WikiMedia / CC BY-SA 4.0)Das Berliner Künstlerprogramm (BKP) des DAAD hat die Fellows für 2025 bekannt gegeben. Aus rund 1400 Bewerbungen aus 120 Ländern wurden für den Bereich Musik & Klang folgende Künstler/-innen ausgewählt: der israelisch-schwedische Saxofonist und Komponist Dror Feiler, das mexikanische Künstler/-innen-Kollektiv Interspecifics, die mit Klang und KI forschen, der Musiker und Klangkünstler Isuru Kumarasinghe aus Sri Lanka, der Klangbewegungen erkundet, und die in New York lebende Cellistin Okkyung Lee aus Südkorea, die im Umfeld des Avantgarde Jazz u.a. mit Butch Morris, John Zorn, Wadada Leo Smith oder Sylvie Courvoisier gearbeitet hat.

In der Fachjury saßen unter anderem die Jazzsaxofonistin, -klarinettistin und Komponistin Matana Roberts, die Klangkünstlerin Jessica Ekomane und der Komponist, Dirigent und Pianist Oscar Strasnoy.

Seit 1963 vergibt das Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) jährlich etwa 20 einjährige Aufenthaltsstipendien an bereits etablierte, internationale Kunstschaffende aus den Bereichen Bildende Kunst, Film, Literatur sowie Musik & Klang. Seit dieser Zeit erhielten etwa 1300 Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, in Berlin Projekte zu entwickeln. Im Rahmen seiner Künstler/-innenförderung präsentiert das Programm die Projekte in der daadgalerie in Berlin-Kreuzberg sowie an Partnerinstitutionen in Berlin, Deutschland und weltweit.

Bekannte Alumni des DAAD sind unter anderem Ingeborg Bachmann, Susan Sontag, Jim Jarmusch, Nam June Paik, John Cage, Morton Feldman oder Butch Morris.

Weiterführender Link:

BKP Fellows 2025