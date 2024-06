EM: Berlin Brass Festival

Insomnia Brass BandBereits zum siebten Mal findet das Berlin Brass Festival statt. Mehr als 750 Blechbläser/-innen aus Profi-, Amateur- und Schulbands werden begleitend zu den in Berlin stattfindenden Spielen der Fußball-Europameisterschaft in verschiedenen Ensembles rund um das Berliner Olympiastadion auftreten und die Fans musikalisch auf die Spiele einstimmen – am heutigen Freitag vor dem Spiel Spanien gegen Kroatien, am 25. Juni, wenn die Niederlande gegen Österreich antreten, und zum Achtelfinale am 29. Juni sowie zum Halbfinale am 6. Juli und zum Finale am 14. Juli. Mit einer kleineren Formation wird das Berlin Brass Festival auch bei der Abschlussfeier vor dem Brandenburger Tor auf der Fanmeile zu hören sein. Mit dabei sind Formationen wie Beat n‘Blow, die Bakshish Brass Band, die Bläserklasse des Campus Rütli oder auch die Insomnia Brass Band. Neben dem Brass Collective, den Fanfaroni und der „Sommer Tuba Fanfare by Orlando de Boykens“ gibt es auch Auftritte mit der vereinseigenen Workshopband Grande Fanfare.

Das Berlin Brass Festival zeigt mit Performances und Kooperationen die Vielfalt der verschiedenen Stile und Genres der Brass-Musik : von Jazz über Ska und Soul bis zur Tradition der Marching-Bands. Das Festival möchte sich in den Berliner Kiezen engagieren und Musik auch an Orte bringen, wo oftmals das kulturelle Engagement niedrig ist. Durch ein ganzjähriges pädagogisches Angebot mit Schulkonzerten und Workshops. Gründer und Künstlerischer Leiter des Berlin Brass Festivals ist der in Berlin lebende Posaunist Jörg Vollerthun. Er leitet an verschiedenen Schulen Musikprojekte, ist Dozent zahlreicher Bigband-Workshops und steht dem LaJazzOjunior Brandenburg vor. Seine eigenen Bandprojekte sind unter anderem die fünfköpfige German Trombone Vibration, die sich selbst als „Taschenbigband“ bezeichnen.

