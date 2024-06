Honigsee: Honey Lake Sessions

Teresa BergmanAuch diesen Sommer laden die Honey Lake Sessions wieder vom 25. bis 28. Juli auf das lauschige Gartengelände ein. An einem Ort mit familiärer, liebevoller und entspannter Atmosphäre präsentieren internationale wie regionale Künstler/-innen vier Tage lang ein musikalisches Programm, mit dem Publikum taucht man ab in eine andere Welt, die Freude an Neuem und am Entdecken bringt. Man ist eingeladen, mitten im Holsteinischen Hügelland Kunst und Kultur zu erleben und sich von ganz unterschiedlichen Genres inspirieren und mitreißen zu lassen. Dabei sitzt man auf Heuballen oder auf bunt zusammengewürfelten Gartenstühlen, trinkt einen hausgemachten Signature-Honig-Cocktail und bekommt große Klangwelten geboten: Die Honey Lake Sessions in Honigsee bei Kiel feiern eine große Bandbreite an Musikstilen.

Mit Takeshi’s Cashew eröffnet eine der aufregendsten Instrumental-Bands Österreichs die diesjährige Ausgabe. Engin geben am selben Abend das derzeit vielleicht heißeste Versprechen des deutsch-türkischen Indie-Rocks ab. Die Neuseeländerin Teresa Bergman startet mit ihrer honig-warmen Stimme in den zweiten Festivaltag, gefolgt von den finnischen Post-Rockern Oddarrang und der faszinierenden Fusion aus brasilianischen, afro-lateinischen und afro-lusitanischen Melodien von Ayom. Am 27. Juli geht es weiter mit Theodor, einem furiosen Mix aus Gospel, Blues, Soul und Funk von Michelle David & The True-Tones und einem cineastischen Projekt um Norlyz feat. Malika Alaoui. Der Schlusstag ist dieses Jahr familienfreundlich und beginnt bereits um 14 Uhr – mit Görda, Frollein Smilla und Strom & Wasser. Abgerundet wird das Musikprogramm durch ein breites Angebot an Getränken und Speisen von lokalen Anbietern.

