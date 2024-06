Frankfurt: Deutsches Jazzfestival

Kurt Rosenwinkel1953 gab es zum ersten Mal das Deutsche Jazzfestival Frankfurt, das somit das weltweit älteste, noch immer stattfindende Jazzfestival ist. Seit 2022 hat dieses altehrwürdige und geschichtsträchtige Festival ein neues Programmteam mit Frank Lauber als künstlerischen Leiter, das auch dieses Jahr im Auftrag des Hessischen Rundfunks vom 23. bis 27. Oktober nationale Acts und internationale Größen des Jazz und der improvisierten Musik nach Frankfurt holen wird. Schon Tradition ist es, dass die hr-Bigband das Deutsche Jazzfestival eröffnen wird. Dieses Jahr wird es ein Programm mit dem in Frankfurt lebenden, israelischen Pianisten Omer Klein sein, der Schlüsselwerke von englischen, amerikanischen und irischen Dichtern für dieses Jazzorchester und die amerikanische Sängerin Becca Stevens vertonen will. Eine weitere, hauseigene Band wird ebenfalls beim Festival mit einem Konzert gefeiert: Das hr-Jazzensemble, 1958 gegründet, trifft auf den amerikanischen Pianisten Bob Degen, der vergangenen Januar 80 Jahre alt geworden ist.

Die hr-Bigband kehrt am vierten Festivaltag noch einmal auf die Bühne im hr-Sendesaal zurück, wenn man mit dem Pianisten Jason Moran den 125. Geburtstag von Duke Ellington begeht. Zudem sind zwei stilbildende, amerikanische Gitarristen im Programm des Deutschen Jazzfestivals zu finden: Während Kurt Rosenwinkel mit seinem Quartett einen Blick zurück in die eigene Vita wirft, wird das Konzert mit dem Quartett von Bill Frisell sicherlich einer der Höhepunkte des diesjährigen Festivals sein. Und dann noch im Programm: das Jakob Bänsch Quartett und das Emma Rawicz Quintet, Camille Bertault & David Helbock und das Lisa Wulff Trio mit dem Gitarristen Philipp Schiepeck als Gast.

Und zum dritten Mal lockt die Clubnacht am 25. Oktober in die Live-Jazz-Locations der Stadt. Mit dabei sind Die Fabrik im Netzwerk Seilerei mit Flux, die Jazz-Initiative in der Romanfabrik mit Sebastian Gramss METEORS, der Jazzkeller mit dem Laurence Clark Quintet, die Milchsackfabrik mit dem Franzi Aller Quartett, Jazz Montez sowie neu in diesem Jahr Ella & Louis im Holzhausenschlösschen mit dem Luca Sestak Trio. Ein Konzert im Mousonturm mit der Saxofonistin und Komponistin Jasmine Myra und dem Posaunisten und Elektro-Musiker Liam Shortalls aka corto.alto beschließt am 27. Oktober das Deutsche Jazzfestival Frankfurt 2024.

