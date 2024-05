Margareth Menezes: Europa-Tournee

Margareth MenezesDie amtierende brasilianische Kulturministerin Margareth Menezes wird im Juli für sieben Konzerttermine nach Europa kommen. Damit setzt sie eine Tradition fort: Auch ihr Vorgängerkollege Gilberto Gil versuchte während seiner Amtszeit von 2003 bis 2008, das politische Amt mit musikalischer Bühnentätigkeit unter einen Hut zu bringen. Menezes hatte im Dezember 2022 Präsident Lula da Silvas Einladung angenommen, das Kulturministerium zu führen, ein starkes Signal für die Schwarzen und die Frauen in Brasilien.

Menezes kam in den späten 1980ern zu internationalem Ruhm, als sie mit „Elegibô“ einen Hit landete. Zu ihren Förderern zählte Talking-Heads-Chef David Byrne. Sie ist eine der Hauptvertreterinnen des afro-brasilianischen Pop, Samba-Reggae und Axê aus Bahia. Menezes, die mit „Autêntica“ 2019 ihr letztes Album veröffentlichte, wird in ihrer Show verschiedenste Aspekte vereinen: Ein Tribut an die Afro-Blocos Olodum, Muzenza und Malê Debalê, Einflüsse aus dem bahianischen Hinterland Recôncavo und Verneigungen vor Caetano Veloso und Gil sowie dem afro-brasilianischen Kollegen Carlinhos Brown. Ihre Tour führt sie durch Belgien, Slowenien, Portugal, Holland, England und Deutschland, wo sie am 25. Juli im Berliner Haus der Kulturen der Welt und am 30. Juli im Frankfurter Palmengarten gastieren wird.

