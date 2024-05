Tiny Desk: Gary Bartz

Gary Bartz@Tiny DeskDas Konzert beginnt mit einem Gospel. Mit geschlossenen Augen singt der 83-jährige Gary Bartz, der gerade „NEA Jazz Master“ geworden ist, „Sadness must leave this room“. Dazu zeigt er seine tiefe Verwurzelung in der Spiritualität des Jazz und seine große Virtuosität als Saxofonist. In der neuesten Ausgabe vom „Tiny Desk Concert“ ist Bartz zum ersten Mal zu sehen. Das kurze, aber intensive Konzert steht unter dem Motto des Bartz‘ Zitats „Music is my sanctuary, music is my life“. Bartz hat mehr als 45 Soloalben veröffentlicht und arbeitete unter anderem mit Art Blakey & The Jazz Messengers, Miles Davis und Charles Mingus. Er war Lehrer und Mentor der Saxofonistin Lakecia Benjamin. Seine jüngste Zusammenarbeit ist mit Ali Shaheed Muhammad und Adrian Younge für deren „Jazz Is Dead“-Edition. Seine wunderschöne Komposition „I‘ve Known Rivers“ 1973 nach einem Gedicht von Langston Hughes spielt er hier in einer neuen Version. Begleitet wird Bartz von Barney McAll am Klavier, Marc Cary am Keyboard, James King am Bass und Kassa Overall am Schlagzeug sowie Paul Bollenbeck an der Gitarre, den Sänger/-innen Mumu Fresh und J. Ivy und seiner Tochter Harmony Bartz.

