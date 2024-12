USA: Catalytic Sound Festival

Catalytic Sound FestivalKatalysatoren beschleunigen oder verändern Prozesse, ohne sich selbst zu verbrauchen. Wie dies in der improvisierten Musik funktioniert, zeigt vom 6. bis 8. Dezember zum fünften Mal das Catalytic Sound Festival mit Konzerten in Chicago, Washington und New York. Während es in Chicago an allen drei Abenden Konzerte geben wird, sind die Auftritte der Beteiligten in Washington und New York auf jeweils einen Abend begrenzt. Am 6. Dezember beginnt das Festival im „Constellation Chicago“ mit drei Konzerten. Als Auftakt spielen Ben Hall, Tongo Eisen-Martin und Victor Vieira-Branco, gefolgt von einem Solokonzert von Wendy Eisenberg. Zum Abschluss des Abends spielt das Ensemble Earscratcher mit Lisa Arnik, Tim Daisy, Dave Rempis und Fred Londberg-Holm.

Am 7. Dezember tritt dort Ken Vandermark mit seiner Lane Tech Workshop Band auf, gefolgt von Dorothy Carlos und dem Trio Percussion Discussion mit Ben Hall, Lily Finnegan und Chris Corsano. Am Sonntag, den 8. Dezember spielt Corsano erneut, diesmal im Club Hungry Brain im Duo mit Lisa Arnik. Eine „Side Show“ findet parallel bei „Torn Light Records“ statt, mit Dorothy Carlos, Hall und Vandermark. In Washington ist ein Konzertabend am 7. Dezember Teil des Festivals. Im Club Rhizome sind unter anderem We Were Here Before, das Trio von Mark Cisneros, Luke Stewart und Nik Francis.

In New York findet das Festival am 8. Dezember im Brooklyner Club Roulette Intermedium statt. In drei Sets wird eine Gruppe von zwölf Musiker/-innen in jeweils verschiedenen Besetzungen spielen. In der hochrangigen Besetzung vertreten sind die Saxofonistin Lotte Anker, die Pianistin Sylvie Courvoisier, die Saxofonistin Ingrid Laubrock mit ihrem Mann, dem Schlagzeuger Tom Rainey, der Bassist Brandon Lopez, die Elektronikerinnen Cecilia Lopez und Ikue Mori, die Harfenistin Zeena Parkins, der Flötist Ned Rothenberg, der Posaunist Jim Staley, der Perkussionist William Winant und der Trompeter Nate Wooley.

