Griechenland: Musik vom Athos

„Athos – Echoes From A Holy Mountain“Als Ergebnis einer mehrjährigen Forschungsarbeit veröffentlicht der multidisziplinäre Pariser Verlag FLEE „Athos – Echoes From A Holy Mountain“. Die Doppel-LP, CD und das Buch nehmen die Musik der heiligen Felsenklöster auf dem griechischen Berg Athos unter die Lupe. Dort gibt es seit dem 9. Jahrhundert eine spirituelle orthodoxe Tradition, die sich auch in weltweit einzigartigen liturgischen Gesängen äußert. „Der Heilige Berg befindet sich oft im Zentrum hitziger Debatten über kollidierende Welten“, so schreiben die Herausgeber. „Während das Projekt diese Fragen nicht direkt beantwortet, versucht es, eine wissenschaftliche und künstlerische Konversation zum Verständnis eines manchmal missverstandenen Ortes zu artikulieren.“

FLEE legt ein dreisprachiges Buch mit Essays und Fotografien vor, auf der Begleit-LP finden sich zum einen Feldaufnahmen der traditionellen Gesänge, zum anderen Remixes des Originalmaterials. Diese kommen von bekannten zeitgenössischen Musikern wie Jimi Tenor, Murat Ertel oder Prins Emanuel. Neben diesen Veröffentlichungen wird es zum Berg Athos Ausstellungen und Konferenzen geben, auf denen die Forschungsergebnisse geteilt werden sollen. Frühere interdisziplinäre Projekte von FLEE befassten sich schon mit Musik aus Portugal, Italien, Kenia und der Kultur der Tscherkessen.

