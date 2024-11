Ravensburg: Trans4Jazz

Theo CrokerSeit 1994 gibt es den Verein Jazztime in Ravensburg, dessen Arbeit auf drei Säulen fußt: ein Clubprogramm mit rund 20 Konzerten jährlich in verschiedenen Spielstätten, der Konzerttag „Jazz in Town“, mit dem die ganze Stadt bespielt wird, und seit 2004 das Trans4Jazz-Festival, das jährlich an fünf Abenden Anfang November internationale Größen des Jazz nach Ravensburg holt. Die Arbeit des Vereins hat Erfolg: Gleich zweimal richtete die Jazztime das Landesjazzfestival Baden-Württemberg aus, 2005 erhielt man den Kulturförderpreis der Städte Ravensburg und Weingarten und 2013 war man Teil des Bodenseefestivals. Bislang waren namhafte Acts wie beispielsweise das Esbjörn Svensson Trio oder der Trompeter Mathias Eick (dessen Großeltern in Ravensburg gelebt haben), die Bassistin Meshell Ndegeocello, der Gitarrist John Scofield, dessen Instrumentalkollege Pat Metheny oder die Sängerin Dianne Reeves Gast beim Trans4Jazz-Festival.

Das Ravensburger Festival öffnet in diesem Jahr vom 6. bis 10. November seine Pforten. Eröffnet wird es von US-Trompeter Theo Croker, bevor die Yellowjackets mit ihrem einzigartigen Fusionsound am zweiten Festivaltag das Zepter übernehmen. Stefanie Heinzmann, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum feiert, präsentiert mit dem Mikis Takeover! Ensemble des Geigers Miki Kekenj ein Programm zwischen Funk, Pop und Klassik. Außerdem im Programm: das Interfusion Quartet des Keyboarders Hannes Stollsteimer und die Londoner Band Nubiyan Twist mit dem Gitarristen Tom Excell und der Sängerin Jessica Aziza. Den glanzvollen Schlusspunkt des Trans4Jazz setzt die Jan Garbarek Group mit dem Bassisten Yuri Daniel, dem Pianisten Rainer Brüninghaus und dem Schlagzeuger Trilok Gurtu.

