BBC: Piano Focus

Die britische Produzentin Alexa Kruger hat für die BBC in der Rubrik „Sounds“ unter dem Titel „Piano Focus“ eine Reihe von Playlists mit Klaviermusik zusammengestellt, die Klassik mit Pop, Neuer Musik und Jazz verbinden. Die Zielgruppe der mittlerweile 15 Episoden sind Hörer/-innen, die live oder online während der Arbeit Musik hören möchten. Während sonst ein musikalisches Genre für sich gespielt wird, wurde hier ein Mix zusammengestellt, von Klaviermusik von Ludwig van Beethoven, Clara Schumann und Antonín Dvořák bis zu Klavierstücken von Taylor Swift, Kate Bush und Fiona Brice, aber auch Jazzkompositionen für Klavier wie „Drawings“ von Ketil Bjørnstad und „The Sea“ von Tania Giannouli.

„The Sea“ wurde erstmals auf Giannoulis Album „Transcendance“ veröffentlicht. In der Soloversion erschien es in diesem Jahr auf der Compilation „Piano Day Vol. 3“. Der seit 2015 weltweit gefeierte „Tag des Klaviers“ wird immer am 88. Tag des Jahres begangen, angelehnt an die Anzahl der Klaviertasten. Kruger ist auch Mitglied der Gruppe „Reduced Listening“. Damit ist eine Methode des Zuhörens gemeint, die sich auf die wesentlichen Eigenschaften eines Klangs konzentriert, nicht auf seine Quelle oder seinen Kontext. Bezogen auf den französischen Pionier der Musique concrète Pierre Schaeffer sollen in Form von Sendungen und Podcasts für die BBC neue Formen des Hörens erprobt werden.

