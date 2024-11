Monheim: Konzert mit Ludwig Wandinger

Ludwig WandingerIm Oktober ist das neue Album des Schlagzeugers und visuellen Künstlers Ludwig Wandinger, „Is Peace Wild?“ (ludwigwandinger.bandcamp.com), erschienen. Die fast beatlose und durchweg erhabene Musik enthält hypnotische, lyrische Beiträge des multidiziplinären Künstlers, ergänzt durch Beiträge des befreundeten Poeten und Aktivisten Yves B. Golden und der Sängerin Evita Manji. Wandinger, 1995 in Weilheim geboren, lebt seit zehn Jahren in Berlin, wo er am Jazz Institut Berlin Schlagzeug studierte. Für seine Klangwelten bedient er sich oft elektronischer Mittel, erzeugt mysteriöse, düstere Soundwolken, eklektische Klangkollagen und experimentelle Intelligent Dance Music. Am Schlagzeug bewegt er sich mit ausgeklügelten Improvisationen oftmals bis hin zu Avantgarde oder Ambient Music. Wandinger ist einer von 16 „Signature Artists“ der zweiten Monheim Triennale.

Am 8. Dezember kommt Wandinger für ein Gesprächsmatinee-Konzert nach Monheim in die Villa am Greisbachsee. Begleitet wird er von der Kölner Sängerin, Songwriterin und Komponistin Annie Bloch. Deren Sound ist menschlich, roh und direkt, strebt nicht nach Perfektion, aber nach Utopie. Bloch mischt akustische Drums, Gitarre und Klarinetten mit elektrischen Gitarren und farbenreichen Synthies, in deren Zusammenklang man eintaucht und von ihrer Stimme samtig warm umhüllt wird. Präsentiert wird das Gesprächskonzert von einem der Triennale-Kurator/-innen, dem Journalisten Thomas Venker. Beginn ist 13 Uhr, um Anmeldung unter info@monheim-triennale.de wird gebeten.

Weiterführende Links

Monheim Triennale