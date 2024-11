Potsdam: 10. Jazzoffensive

Simin TanderFür seine mittlerweile zehnte Ausgabe hat sich das Festival Jazzoffensive Potsdam unter der Leitung von Constanze Schliebs und Nicolas Schulze ein besonderes Thema überlegt. Unter dem Titel „I sing the body …“ werden vom 29. November bis 1. Dezember an drei Abenden internationale Musiker/-innen, Tänzer/-innen und Bands in der Fabrik in Potsdam auftreten. Nachdem im letzten Jahr der Schwerunkt auf Saiteninstrumenten gelegen hatte, geht es in diesem Jahr um Gesang. Mit dabei ist die afghanische Sängerin Simin Tander mit ihrem New Quartet. Die serbische Sängerin Jelena Kuljić tritt mit ihrem Quartett KUU! auf, bei dem Schlagzeuger Christian Lillinger und die beiden Gitarristen Kalle Kalima und Frank Möbus mit dabei sind.

Kammermusikalischen Jazz mit Stimme, Posaune, Geige und Cello gibt es mit dem Quartett Hilde um die in Köln lebende Sängerin Marie Daniels. Die südkoreanische Sängerin Song Yi Jeon wird im Duo mit dem New Yorker Gitarristen Vinicius Gomes auftreten und der Countertenor, Stimmkünstler und Komponist Alex Nowitz mit dem von ihm entwickelten Strophonium und Ignaz Schick an den Turntables. Eröffnet wird das Festival am 29. November mit dem Improvisationsformat „JazzLab“: Hier wird die JugendTanzCompany der Fabrik gemeinsam mit der Choreografin und Tänzerin Naïma Mazic und der Schlagzeugerin und Vibrafonistin Evi Filippou das Ergebnis des gemeinsamen Workshopprojekts vorstellen.

