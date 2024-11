Berlin: Afrikamera

OrikiDas jährlich in Berlin stattfindende Filmfestival „Afrikamera – Aktuelles Kino aus Afrika“ weitet sein Programm 2024 nach etlichen Jahren wieder in Richtung Musik. Vom 12. bis 17. November steht das Festival unter dem Fokus „Believe“ und widmet sich Filmen, die sich mit Fragen des Glaubens, der Spiritualität und Selbstermächtigung beschäftigen. In einem Sonderprogramm namens „Black Jews – Beta Israel“ wird die Geschichte der äthiopischen Falascha-Minderheit beleuchtet. Außerdem gibt es drei Kurzfilmprogramme. Am 16. November begegnen sich Kino und Konzert: Dann wird das französische Ensemble Oriki mit dem senegalesischen Sänger Woz Kaly (Touré Kunda, Youssou N‘Dour) auf der Bühne stehen. Sie begleiten das Screening von Djibril Diop Mambétys Film „Le Franc“ aus 1994: Der Streifen erzählt die Geschichte des mittellosen Musikers Marigo, der in einem Elendsviertel lebt und von seiner furchterregenden Vermieterin unerbittlich schikaniert wird.

