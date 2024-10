Initiative Musik: Festivalförderfonds zum Zweiten

Initiative MusikAls die Initiative Musik zum ersten Mal ihren „Festivalförderfonds“ ausgeschrieben hat, haben mehr als 800 Festivals eine Förderung von bis zu 50.000 Euro beantragt. 283 Anträge wurden dann bewilligt und fünf Millionen Euro verteilt. Jetzt geht diese für Festivals in der Nach-Corona-Zeit so notwendige Förderung in die zweite Runde. Allerdings ist der Topf nicht mehr ganz so gut gefüllt wie beim ersten Mal: Nur noch vier Millionen Euro stehen zur Verfügung, 2025 wird diese Förderung weiter gekürzt, auf dann drei Millionen Euro. Außerdem können nun auch neu gegründete Festivals ebenso Anträge stellen wie genre- und spartenübergreifende Festivals, sogar Klassikfestivals sind antragsberechtigt, sollten sie die Vergabekriterien erfüllen – obwohl die Initiative Musik nach eigener Aussage „die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz“ sein soll.

„Festivals sind weit mehr als nur Livemusik“, so die Geschäftsführerin der Initiative Musik, Katja Lucker, „sie sind kulturelle Leuchttürme, die Begegnung ermöglichen und zivilgesellschaftliches Engagement fördern. Besonders in ländlichen Regionen leisten sie einen unschätzbaren Beitrag, indem sie kulturelle Vielfalt zelebrieren, die lokale Gemeinschaft vereinen und für Austausch zwischen Menschen sorgen. Im Namen der Initiative Musik und persönlich freue ich mich sehr, dass der ,Festivalförderfonds‘ nun in eine neue Runde geht und der wertvollen Kulturarbeit von Musikfestivals gerecht wird.“ Die Antragsphase läuft vom 11. Oktober bis zum 4. November.

