Miguel Zenón: MIT-Professur

Miguel ZenónMiguel Zenón, 1976 in Puerto Rico geboren, ist einer der einflussreichsten Saxofonisten seiner Generation und hat zudem als Komponist eine einzigartige Stimme entwickelt, mit der er sich darauf konzentriert, zeitgenössischen Jazz mit seiner eigenen musikalischen Sozialisation zu verknüpfen. Unter anderem arbeitete er mit dem SFJAZZ Collective zusammen und schrieb Stücke für „Chamber Music America“ oder das Prism Quartet. 2011 startete der seit langem in New York lebende Zenón in seinem Heimatland die Initiative „Caravana Cultural“, um in ländlichen Gebieten Puerto Ricos kostenlose Jazzkonzerte zu veranstalten. Gerade wurde bekannt, dass Zenón ab Herbst zum „Assistant Professor“ für Jazz an der „Music & Theater Arts Section“ des Massachusetts Institute Of Technology (MIT) berufen worden ist. Es ist das erste Mal, dass an diesem Institut diese Position besetzt wird. „Das MIT ist eine renommierte Hochschule mit erstklassigen Studierenden und einer kreativen und aufgeschlossenen Ästhetik“, freut sich Zenón.

