Wormser Jazzpreis: Marko Mebus

Marko MebusSeit 2003 wird alle zwei Jahre der mit 5.000 Euro dotierte Wormser Jazzpreis verliehen, erste Preisträgerin war die Weinheimer Pianistin Anke Helfrich. Durch eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit konnte 2017 diese Summe zum ersten Mal komplett durch Spenden von Wormser Bürger/-innen und Vereinigungen aufgebracht werden, die Auszeichnung erhielt damit den Status eines Bürgerpreises. Nach 2019 mit dem Saxofonisten Fabian Schöne und 2021 mit dem Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer als Gewinner kann dieser Modus auch 2023 beibehalten werden. Der diesjährige Preisträger ist der Trompeter Marko Mebus, der 1993 in Bonn geboren wurde und 2018 sein Jazzstudium an Hochschule für Musik in Mainz abgeschlossen hat.

„Der 30-jährige Trompeter verfügt über eine herausragende Tonsprache und ein außergewöhnliches musikalisches Gespür. Marko Mebus überzeugt nicht nur durch virtuose Spieltechnik auf seinem Instrument, sondern hat als Bandleader, Komponist und Arrangeur bereits wichtige Beiträge zur Jazzszene geleistet. Vom Publikum wie von Kritiker/-innen gleichermaßen geschätzt, ist er aufgrund seines breiten Repertoires bereits ein sehr nachgefragter Künstler“, heißt es in der Jurybegründung. Preisverleihung und Preisträgerkonzert mit Mebus‘ Quintett finden am 14. Oktober im Theater Worms statt.

