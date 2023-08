Rüsselsheim: Jazz-Fabrik

Joel RossSpektakuläre Konzerte bietet die Jazz-Fabrik Rüsselsheim in ihrem Herbstprogramm, das am 17. September startet. Und zwar mit einer „Trumpet Night“, bei der unter der Regie von Trompeter Rüdiger Baldauf Musiker wie Joo Kraus, Jakob Manz und Max Mutzke singen und spielen. Am 20. September hat sich das Melt Trio angekündigt. In der „Nacht der Gitarren“ spielen am 17. Oktober Jim Kimo West aus den USA, Josephine Alexandra aus Indonesien, Thu Le aus Vietnam und der Deutsche Lulo Reinhardt. Am 19. Oktober möchte der amerikanische Vibraphonist Joel Ross „Good Vibes“ verbreiten.

Flötistin Isabelle Bodenseh kommt mit ihrem Quartett am 22. Oktober ins Kulturzentrum an der Mainstraße. Als „Die Söhne Hamburgs“ geben Stefan Gwildis, Rolf Claussen und Joja Wendt am 18. November ein weihnachtliches Konzert, auch mit amerikanischen Christmas-Hits, denen die Söhne neue oder nur verschollen geglaubte deutsche Texte verpasst haben. Das Bläser-Quartett Mainz 04 spielt am 19. November. Und am 22. November kommt der amerikanische Superstar Bill Frisell mit Thomas Morgan am Bass und Schlagzeuger Rudy Royston ins Rüsselsheimer Theater. Saxofonistin Kira Linn und ihr Linntett beschließen das Programm mit einem Konzert am 3. Dezember.

