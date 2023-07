Karlsruhe: Jazzclub Grand Opening

Christoph Grab Blossom1969 wurde der Jazzclub Karlsruhe gegründet, im November des gleichen Jahres fand auch das erste Jazzmeeting Karlsruhe mit dem Dave Pike Set als Headliner statt. Doch in den vergangenen gut 50 Jahren durchlebte der Jazzclub eine wechselvolle Geschichte. Zwar war er Gast in verschiedenen Kneipen und Kulturzentren der Stadt, doch eine feste Spielstätte im eigentlichen Sinne hatte der Club nicht. Man organsierte zahllose Konzerte mit lokalen Acts ebenso wie mit internationalen Jazzgrößen, war Veranstalter einiger Jazzfestivals in Karlsruhe und setzte sich auch kulturpolitisch für die Belange der Szene in der Stadt und in Baden-Württemberg ein. Doch erst mit der Entscheidung des Karlsruher Stadtrats 2018, das ehemalige Kino Kurbel umbauen und renovieren zu lassen, damit der Jazzclub ein festes Domizil bekommt, hat man neue strukturelle Wege beschritten und mit Julia Hildenbrand zum ersten Mal eine Geschäftsführerin fest anstellen können.

Den Einzug in die neuen Räume will der Jazzclub Karlsruhe ab dem 23. September mit einem „Grand Opening“ einen Monat lang feiern. Es gibt unter anderem Konzerte mit Max Andrzejewski’s HÜTTE, Christoph Grab Blossom und Viviane de Farias, zudem finden die altbewährten Reihen „JazzClassix“, „Soulcafé“ oder „Jazz4Kids“ wieder statt. Vor allem will man aber mit dem „Grand Opening“ den Spirit der Anfangsjahre Ende der 1960er heraufbeschwören: mit der Jazzconnection Karlsruhe am Eröffnungsabend, regelmäßigen Jam-Sessions und „Jazz Classix“, für deren erste Ausgabe der Karlsruher Schlagzeuger Michael Mischl sich Elvin Jones als Thema ausgesucht hat. Seinen Abschluss findet das „Grand Opening“ dann mit dem diesjährigen Jazzfestival Karlsruhe vom 19. bis 21. Oktober.

„Die Karlsruher Jazzszene abzubilden, zu fördern, weiterzuentwickeln und ein Forum für die Musikschaffenden Karlsruhes zu sein, gehört seit jeher zu unserem Markenkern“, so die Jazzclub-Geschäftsführerin Hildenbrand. „Und doch sind es die Musikerinnen und Musiker selbst, die den Jazzclub mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität lebendig, präsent und vielseitig sein lassen. Auch deshalb soll und muss die Bühne an diesem ersten Abend vor allem ihnen gehören.“ Und der Programmleiter Torsten Antoni fügt hinzu: „Der Umzug in die eigene Spielstätte ist ein Meilenstein für den Jazzclub. Jetzt ist der Jazzclub klar verortet und eine Bühne geschaffen, die es uns noch besser als bisher ermöglicht, unsere Ideen eines zeitgemäßen und spannenden Programms umzusetzen.“

Weiterführende Links

Jazzclub Karlsruhe