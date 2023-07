Jazzwerkstatt Peitz: 50/60

David MurrayEin seltenes Jubiläum feiert die Jazzwerkstatt Peitz in diesem Jahr. Das Festival, das vom 8. bis 10. September stattfindet, wird 50 Jahre alt – und gleichzeitig ist die diesjährige Ausgabe die 60. Sie wird auch die letzte sein, die Ulli Blobel künstlerisch leitet; ab 2024 legt er das Schicksal des Festivals in die Hände seiner Tochter Marie, die seit vier Jahren in Berlin die Reihe Jazzexzess kuratiert.

Das Line-Up dieser doppelten Jubiläums-Jazzwerkstatt ist beeindruckend: Mats Gustafsson & Erwan Keravec, US-Saxofonist David Murray, die Band Sonic Eruptations des Pianisten Oliver Schwerdt, das Barry Altschul/Alexander von Schlippenbach Quartet mit dem US-Posaunisten Ray Anderson (Anderson und US-Gitarrist Elliott Sharp geben außerdem Solo-Konzerte), Volker Jaekel & Ryan Carniaux, Gianluigi Trovesi & Hans Lüdemann, das Trio Ab Baars/Meinrad Kneer/Bill Elgart, Günter „Baby“ Sommer mit seiner Sisters & Brotherhood sowie das Jazzwerkstatt Improvisers Collective, das sich dem Werk von Kurt Weill widmet. Die Jazzwerkstatt Peitz war schon zu DDR-Zeiten ein legendäres Festival, das Anfang der 1980er-Jahre verboten wurde. Im 21. Jahrhundert hat Blobel die Jazzwerkstatt in Peitz wieder etablieren können, seitdem findet das Festival einmal im Jahr statt.

Weiterführende Links

Jazzwerkstatt Peitz