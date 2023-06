Weimar: History Of Distance

HfM Jazz OrchestraSeit seiner Gründung im Oktober 1996 hat sich das Jazzorchester der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (HfM Jazz Orchestra) zu einem herausragenden Klangkörper der Region entwickelt. Das Studierenden-Ensemble beschäftigt sich zum einen mit dem Repertoire der legendären Bigbands von Count Basie, Duke Ellington und Thad Jones sowie der Literatur von Komponisten wie Bob Mintzer, Peter Herbolzheimer und Bob Brookmeyer. Zum anderen finden regelmäßig Arbeitsphasen mit Komponist/-innen, Arrangeur/-innen, Gastdirigent/-innen oder Gastsolist/-innen statt, die sich stilistisch am zeitgenössischen musikalischen Geschehen zwischen Jazz und neuen Strömungen orientieren.

Mit der Suite „History Of Distance“ setzen sich das HfM Jazz Orchestra und Studierende des Studiengangs Elementare Musikpädagogik (EMP) und Rhythmik mit der Verbindung von Musik, Improvisation und Bewegung auseinander. Das Konzert am 2. Juli um 19 Uhr im Festsaal Fürstenhaus der Hochschule beschließt die interdisziplinäre Sommerarbeitsphase der Studiengänge Jazz und EMP/Rhythmik. Der Posaunist und Komponist Jörn Marcussen-Wulff hat 2014 „History Of Distance“ als Suite für Jazz-Orchester und Performance komponiert. Ursprünglich für seine eigene Bigband Fette Hupe geschrieben, befasst sich diese mit dem Begriff der Distanz in verschiedenen Formen. „Körperliche und geistige oder räumliche und zeitliche Distanz werden beleuchtet“, so Marcussen-Wulff. „Genauso unterschiedlich wie die Gedanken zu diesem Thema ist auch die Musik geschrieben, um möglichst viel Raum für Improvisation und Impulse zu geben sowie unterschiedliche Abhängigkeiten von Musik und Bewegung zu erforschen.“

