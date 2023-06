Entdeckt: Nina-Simone-Konzert

Nina Simone „You‘ve Got To Learn“Nirgendwo hat sich Nina Simone wohler gefühlt als auf der Bühne vor Publikum. Dabei spielte es für sie keine Rolle, ob diese Bühnen klein oder groß waren, in einem Saal standen oder unter freiem Himmel aufgebaut waren. Ihre ersten Karriereschritte machte die 1933 als Eunice Kathleen Waymon in Tyron, North Carolina geborene Pianistin und Sängerin 1954 in der Midtown Bar & Grill an der Pacific Avenue in Atlantic City, dort nannte sie sich auch zum ersten Mal Nina Simone. Rasch spielte sie sich über Jazzclubs wie das New Yorker Village Gate nach oben in die edlen Konzertsäle wie zum Beispiel in die Town Hall oder die Carnegie Hall. Eine ganz besondere Vorliebe aber hatte Simone stets für Festival-Auftritte, wo sie sich in den Pausen unter Musikerkolleg/-innen und Fans mischen konnte.

So wie am 2. Juli 1966 beim renommierten Newport Jazz Festival auch. Das rund 30-minütige Konzert, das sie mit ihrem eingespielten Quartett mit Rudy Stevenson (Gitarre), Lisle Atkinson (Bass) und Bobby Hamilton (Schlagzeug) gab, wurde glücklicherweise aufgezeichnet, aber zu einer Veröffentlichung dieser Aufnahme ist es nie gekommen. Aus Anlass von Simones 90. Geburtstag in diesem Jahr wird dieser Konzertmitschnitt endlich am 21. Juli als „You‘ve Got To Learn“ (Verve/Universal) auf CD, Vinyl-LP und digital erscheinen. Zur Einstimmung auf dieses Live-Album gibt es vorab schon einmal Simones Klassiker „Mississippi Goddam“ als digitale Single zu hören.

